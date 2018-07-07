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"Askeri Liseler Açılsın" nöbeti 91. haftasında
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"Askeri Liseler Açılsın" nöbeti 91. haftasında

Tam 91 hafta önce başladıkları nöbet mücadelesine yılmadan devam ediyorlar. Vatanseverler, Askeri Liseler açılana kadar da İstanbul Beşiktaş'daki nöbet eylemini sürdürecekler.

"Askeri Liseler Açılsın" nöbeti 91. haftasında

Üzerinden 91 hafta geçti ama mücadeleri bir an olsun eksilmedi.

Askeri Lislerin açılması için başlatılan nöbet eyleminin üzerinden 91 hafta geçti. Tam 91 haftadır "Askeri Lisler hemen açılsın"diye haykırdılar.

91. nöbet eyleminde konuşan Emekli Albay Emin Algün, TSK'nın önemine vurgu yaptı.

Eyleme, Beşiktaş meydanındaki vatandaşlar da destek verdi.

HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #askeri lise #nöbet #vatan partisi
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