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Askeri liseler açılsın nöbetinde 84. hafta geride kaldı

Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbet mücadelesinde 84'üncü hafta geride kaldı.

Askeri liseler açılsın nöbetinde 84. hafta geride kaldı
"Askeri liseleri bir an önce açın" dediler, 84 hafta boyunca mücadele verdiler.

Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 84. nöbet tutuldu. 

Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hıdır Hokka, "84 haftadır mücadele veriyoruz vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi.  


ulusal.com.tr
 
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