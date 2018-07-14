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"Askeri Liseler" nöbeti 92. haftada

Fetöcü kalkışma Türk ordusunun direnmesiyle başlarısız oldu. Ancak siyasi irade ne yazıkki 15 Temmuz'dan sonra bazı yanlış uygulamalara imza attı. İşte o yanlışlardan birisi Askeri Liselerin kapatılması oldu. TSK'nın genlerini taşıyan askeri liselerin geri açılarak bu yanlıştan geri dönülmesi için tam 92 haftadır nöbet tutuluyor.

"Askeri Liseler" nöbeti 92. haftada

Askeri Lislerin açılması için başlatılan nöbetin gündeminde 15 Temmuz vardı.

Eylemin öncüsü Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hıdır Hokka, ordunun önemini vurguladı.

Hokka, "15 Temmuz'u Atatürk'ün kararlılığı ile hareket eden ordu püskürttü."dedi.

Askeri Liselerin açılması için 92 haftadır mücadele verdiklerini söyleyen Hokka, nöbetin artık ayda 1 kez yapılacağını duyurdu.

HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr

Etiketler; #Askeri Liseler #vatan partisi
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