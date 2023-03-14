ALS sorularını çalan 9 FETÖ'cü tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında tutuklama kararı verdi. Tutuklananların Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularını usulsüz şekilde aldığı belirlenen 9 kişi olduğu açıklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ mensupları tarafından 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) sorularına erişilerek, örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.
Sınavlarda usulsüzlük yaptığı belirlenen ve tamamı soru alan konumundaki 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara merkezli 4 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıHaluk Bilginer hastaneye kaldırıldı Can kaybı sayısında son durum İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'seçim' genelgesi Kızılay'dan o iddialara yanıt