Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, dış kaynaktan acil ihtiyacın karşılanması amacıyla toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayın yetiştirilmesinin planlandığı açıklandı. Peki 2018 MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı ne zaman, sınav başvuruları ne zaman başlayacak? Alınan bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 18 Mart 2018 tarihinde yapılacak. Sınav 18 Mart 2018 Pazar günü uygulanacak. Sınav saati ve süresi kılavuz yayınlandıktan sonra siteye (www.msu.edu.tr) eklenecek. 2018 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı Giriş Belgeleri ne zaman yayınlanacak. Sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 günde önce ais.osym.gov.tr adresinden alabilirsiniz.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır." dedi.



Canikli, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyette bulunan Harp Okullarına yeni dönemde subay ve astsubay alımına ilişkin bilgi verdi.



FETÖ'nün hain kalkışmasında en önemli hedeflerinden birinin de Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) subay ve astsubay kaynağı olan Harp Okulları ve eğitim kurumları olduğunu, buralara yönelik çok ciddi bir tahribatın gerçekleştiğini hatırlatan Canikli, örgütün bu eğitim kurumlarını çok büyük oranda kontrol edebilir halde olduğunu, özellikle 15 Temmuz öncesinde yapılan sınavların hemen hemen tamamının örgütün kontrolü altında gerçekleştiğini söyledi.



Darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay ve astsubay eğitim mekanizması sisteminin yeniden dizayn edildiğini belirten Canikli, TSK'nın önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının, Milli Savunma Üniversitesinde bir araya getirildiğini anımsattı.



Milli Savunma Üniversitesindeki temel ilkenin, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda belirtilen devletin temel niteliklerine bağlı, disiplinli, demokratik ilkeleri benimsemiş ve özümsemiş, milli ve manevi değerlere bağlı, tarih şuuru olan, tarihi ve kültürel mirasından kopmamış, gelişime açık, sorgulayan ancak askeri hiyerarşinin farkında ve bilincinde olan, attıkları her adımda, verdikleri her kararda akıl ve vicdanlarının sesine kulak verebilen, sadece ve sadece yüce Türk milletinin emrinde subay ve astsubay yetiştirmek" olduğunu ifade eden Canikli, 15 Temmuz'dan sonra subay ve astsubay sayısında ciddi bir kaybın söz konusu olduğuna dikkati çekti.



Canikli, bu açığı telafi etmek amacıyla çok hızlı bir şekilde çalışmalara başlandığını dile getirerek, "Bugün itibarıyla Harp Okullarımızda 3 bin 938'i Türk, 520'si farklı ülkelerden misafir öğrenci olmak üzere, toplam 4 bin 458 öğrenci eğitim görmektedir. Aynı şekilde Astsubay Meslek Yüksekokullarımızda 2 bin 335'i Türk, 106'sı misafir askeri öğrenci olmak üzere toplam 2 bin 441 gencimiz eğitim faaliyetini sürdürmektedir." dedi.



Bakan Canikli, yüksek lisans ve doktora seviyesinde eğitim veren Harp Enstitülerinde 15'i misafir 306 öğrenci, araştırma enstitülerinde ise 122 öğrencinin eğitim gördüğünü kaydetti.



"Temin çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor"



Harp Okullarında, Astsubay Meslek Yüksekokullarında, Harp Enstitüleri ve Araştırma Enstitülerinde 641'i misafir olmak üzere, 7 bin 327 kişinin eğitim gördüğünü bildiren Canikli, TSK'nın acil ihtiyacını karşılamak üzere dış kaynaktan subay ve astsubay temin çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi.



Canikli, bu kapsamda, 2017'de, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 855 subay, bin 518 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığında 226 subay, 704 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığında 527 subay, bin 127 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığında ise 155 subay ve 250 astsubay olmak üzere, toplam bin 763 subay ve 3 bin 300 astsubayın eğitimlerini tamamladığını, teğmen ve astsubay olarak nasp edildiklerini kaydetti.



Bakan Canikli, şöyle konuştu:



Bu çerçevede yine dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay; Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay; Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay; Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede subayların sınav işlemleri tamamlanmıştır. İlan gerçekleştirilmiştir. Ondan kısa bir süre sonra subay eğitimine alınacak ve yaklaşık 6 aylık eğitimden sonra teğmen olarak nasp edileceklerdir. Aynı şekilde 5 bin 992 astsubayımız da bu kapsamda eğitilecek ve atamaları gerçekleştirilecektir. 6 aylık eğitimden sonra teğmen ya da astsubay olarak nasp edilecekler. Ancak bu nasptan sonra sınıf okullarında gerekli eğitimlerini tamamlayacaklardır. Kıta hizmeti görevi ondan sonra başlayacaktır.



"Büyük teveccüh söz konusu"



Canikli, 2017 yılında Milli Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına çok büyük bir teveccühün söz konusu olduğunu belirterek, "Geçen yıl, askeri okullarımıza girmek için toplam 230 binden fazla gencimiz başvuruda bulunmuştur. Bu, bir rekor sayıdır." dedi.



Harp Okulları hazırlık ve birinci sınıfında eğitim gören öğrencilerin yüzde 29'unun ailesinin işçi, yüzde 20'sinin emekli, yüzde 16'sının esnaf, yüzde 14'ünün memur, yüzde 7'sinin çiftçi, yüzde 11'inin polis ve asker çocuğu olduğunu ifade eden Canikli, aynı şekilde meslek yüksekokulları birinci ve ikinci sınıfında eğitim gören öğrencilerin ailelerinin yüzde 34'ünün işçi, yüzde 19'unun emekli, yüzde 17'sinin esnaf, yüzde 11'inin çiftçi, yüzde 9'unun memur, yüzde 6'sının asker ve polis olduğunu söyledi.



TSK'nın öğrenci profilinin toplumun aynası olduğunu dile getiren Canikli, öğrencilerin yemek, barınma, giyim, harçlık ve benzeri bütün ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılandığını kaydetti.



"Düzenleme yapılma ihtiyacı ortaya çıktı"



Canikli, ailesi okuduğu şehirde ikamet eden öğrencilerin cuma akşamından pazar akşamına kadar ailesinin yanında evci iznine çıkabildiğini belirterek, "Öğrencilerimize binicilik, ebru, boru trampet, model uçak, zeka oyunları, satranç, müzik, resim, tiyatro, fotoğrafçılık, dans ve halk oyunları ve benzeri konularda uzman personel tarafından eğitim verilmektedir. Başarılı öğrenciler için bilgi ve görgülerini artırmak maksadıyla yurt içi ve dışı geziler düzenlenmektedir." dedi.



Kapalı spor salonu, basketbol sahası, yakın dövüş antreman salonu, ağırlık çalışma salonu, açık-kapalı futbol sahası, tenis kortu, atış poligonu ve kütüphane ile sağlık hizmetleri için revirin öğrencilerin kullanımına sunulduğunu dile getiren Canikli, şunları kaydetti:



"Bu sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'nda yapılan değişiklik nedeniyle bu yıldan itibaren geçerli olmak üzere Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarının öğrenci alım faaliyetlerine yönelik yeni bir düzenleme yapılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede ve bu kapsamda, ÖSYM ile Milli Savunma Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmıştır. Bu protokol ile Harp Okullarında ve Astsubay Meslek Yüksekokullarında eğitim ve öğretime zamanında başlayabilmek amacıyla 18 Mart 2018 tarihinde, 81 il merkezinde Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı yapılması planlanmıştır. Yapılacak bu sınav sonrası adaylar, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi ve mülakat sınavlarından oluşan ikinci aşama sınavına çağırılacaktır. Bir başka ifadeyle bu sınav, sadece ikinci aşama sınava çağırılacakların belirlenmesi amacıyla yapılacaktır."



"120 çoktan seçmeli soru sorulacak"



Canikli, ikinci seçim aşamalarında başarılı olan ve olumlu sağlık raporu alan adayların, fiziki yeterlilik testleri ve mülakattan aldıkları puanlar ile üniversite sınavı puanları dikkate alınarak, aday değerlendirme puanının tespit edileceğini ve buna göre asil ve yedek listelerin belirleneceğini söyledi.



İkinci aşama sınav sistemine çağrılacakları belirlemek amacıyla ÖSYM tarafından 18 Mart'ta yapılacak sınavın, temel yeterlilik testi ağırlığında olacağını, Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında toplam 120 çoktan seçmeli soru sorulacağını belirten Canikli, eğitim ve öğretime süresinde başlayabilmek için böyle bir düzenleme yaptıklarını kaydetti.



Sınav başvuralarının yarından başlayarak, 15 Şubat'a kadar devam edeceğini bildiren Canikli, sınav başvurularının ÖSYM tarafından alınacağını ifade etti. Canikli, "Biz, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi olarak gençlerimize sesleniyoruz. Onları bu şerefli ordunun bir mensubu olmaya, geleceğin komutanı olmaya çağırıyoruz. Gelin bu şerefli ordunun sizler de bir mensubu olmak için başvurunuzu yapın. Kapımız bütün gençlerimize açık. Gelin, tarihi şanlı zaferlerle dolu, dünyanın en güçlü ordularından biri olan TSK'da subay ve astsubay olarak sizler de yerinizi alın." diye konuştu.



"TSK'nın caydırıcılığı arttı"



TSK'nın bölgesinde ve küresel ölçekte dünyanın en güçlü ordularından bir tanesi olduğunu hatırlatan Canikli, özellikle son yıllarda kazandığı birtakım özelliklerin, bu gücünü daha da pekiştirdiğini söyledi.



Canikli, Türkiye'de savunma sanayi ve silah sistemi üretimi alanında kendi kendine yeterlilik oranlarının yükselmiş olmasının ve dünyada çok sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği sofistike ürünlerin üretilmesinin TSK'nın caydırıcılık gücünü çok büyük oranda artırdığını vurguladı.



Bu sofistike silah sistemlerinin son derece iyi eğitilmiş, kaliteli, millete ve devlete sonuna kadar bağlı, iyi yetişmiş gençler tarafından kullanılacağına işaret eden Canikli, "Bu çağrımızı gençlerimize yapıyoruz. Bu toprakların, ülkenin, milletin özgürlüğünün sağlanmasında onların da en üst seviyede görev almalarını sağlayacak olan TSK'nın bir mensubu olma imkanını kendilerine sunuyoruz." dedi.



"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız açıklayacak"



Canikli, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



"Astsubaylar ve subaylar için tek sınav mı yapılacak?" sorusunu Canikli, "Tek sınav yapılacak. Birinci sınav, yerleştirmede kullanılacak puanları belirleyecek olan sınav değil. Sadece zaman kazanmak amacıyla, ikinci sınava çağrılacak olan adayların seçimi ve belirlenmesi amacıyla kullanılacaktır. İkinci aşamada, birinci sınav sonuçları kullanılmayacaktır." diye yanıtladı.



"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, meslek yüksekokulu mezunlarına kısa dönem askerliğin gündemde olduğunu söyledi. Bu konu sizin gündeminizde midir?" sorusu üzerine Canikli, Özlü'nün bu konuyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi. Canikli, "Bu konu, Sayın Bakanımızın açıklamasından sonra daha net bir şekilde kamuoyu tarafından öğrenilmiş olacak." dedi.



"Harp okullarına ve astsubay meslek yüksekokullarına başvurular beklenen düzeyde olmadı mı?" sorusuna Canikli, "Başvurularda hiçbir problem yok. Tarihi rekorlar söz konusu. Tarihin en büyük başvuruları yapılmıştır geçtiğimiz yıl. O anlamda herhangi bir problem yok. Tam tersine gençlerimizin, milletimizin bu konudaki teveccühü bizi ziyadesiyle memnun etmektedir." yanıtını verdi.



Canikli, geçen yıl sınavlara müracaatla ilgili yeteri kadar bilgi sahibi olmaya bir çok insanın başvuramama gibi bir durumla karşılaştığını hatırlatarak, bu gibi durumların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla bu toplantıyı yaptıklarını kaydetti.



"FETÖ 15 Temmuz öncesi büyük hakimiyet kurmuştu"



"Harp Okullarında 15 Temmuz öncesinde okumuş olanlara ilişkin yeni bir inceleme söz konusu olabilir mi? Geçmişe yönelik bir eleme çalışması gibi bir düşünce var mı?" sorusu üzerine Canikli, FETÖ'nün, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına giriş sınavlarında 15 Temmuz öncesi çok büyük bir hakimiyet kurduğunu hatırlattı.



FETÖ'nün kendi kontrolü dışında hiçbir öğrencinin TSK'ya giremeyeceği şekilde bir sistem kurduğunu belirten Canikli, 15 Temmuz öncesi Harp Okullarında okuyanlarla ilgili bir değerlendirmenin yapılmayacağını söyledi.



"Emekli Korgeneral Doğan Temel, Diyarbakır'da 7. Kolordu Komutanlığı görevini yürüttüğü sıralardaki anılarını kitap haline getirdi ve 'F-16 ile UFO kovalamıştık' diyor. Bu konuda ne dersiniz?" sorusu üzerine Canikli, bu konuda bir bilgiye sahip olmadığını kaydetti.



"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimlerinde partisinin aday göstereyeceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyebileceklerini ifade etti. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Canikli, "Saygıla karşılıyoruz Sayın Bahçeli'nin bu değerlendirmelerini." diye yanıtladı.