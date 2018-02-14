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Askeri öğrenci sınavına başvurular yarın sona eriyor

Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara, Deniz ve Hava harp okulları ile Kara Astsubay, Deniz Astsubay, Hava Astsubay ve Bando Astsubay meslek yüksekokuluna gitmek isteyen öğrenciler ÖSYM'nin 18 Mart'ta yapacağı sınava girecek

Askeri öğrenci sınavına başvurular yarın sona eriyor

Milli Savunma Üniversitesi'nin ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına müracaat yarın sona eriyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na öğrenci alımı için sınav yapılacak.

Milli Savunma Üniversitesi, Türk ordusunda saygın bir gelecek fırsatına sahip olup, geleceğin komutanı olmak isteyenlere ÖSYM'nin 18 Mart 2018'de yapacağı sınava girmeleri için çağrı yaptı.

Türk ordusunda pilot, kaptan veya özel kuvvetlerde görev yapmak isteyen öğrenciler, ÖSYM tarafından yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavına girmek için yarın akşama kadar müracaat edebilecek.

ÖSYM tarafından yapılacak sınav üniversiteye giriş birinci basamak sınavına benzer olacak. Harp okullarına müracaat için 20, Astsubay Meslek Yüksekokullarına müracaat için 21 yaşını geçmemek ve 2016, 2017 mezunu veya 2018'de okulunu bitirmek gerekiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #sınav #ösym #Müracaat #milli savunma üniversitesi
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