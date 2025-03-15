Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenlemeyle askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmalarına yasak getirildi. Bu değişiklik, askeri öğrencilerin okudukları bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştirmelerini engelliyor. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, askeri öğrenciler artık eğitim aldıkları okullarını veya bölümlerini değiştiremeyecek, başka bir programa geçiş yapamayacaklar.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik, askeri öğrencilerin teğmenlik süresiyle ilgili oldu. Artık, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda eğitim gören askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri, mezuniyet tarihleri olacak.