Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!

Milli Savunma Bakanlığı, askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmalarını yasaklayan yeni bir düzenleme yayımladı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Askeri öğrencilere yatay geçiş yasağı: Yeni yönetmelik yürürlüğe girdi!
Yayınlanma: Güncellenme:

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenlemeyle askeri öğrencilerin yatay geçiş yapmalarına yasak getirildi. Bu değişiklik, askeri öğrencilerin okudukları bölümleri veya yükseköğretim kurumlarını değiştirmelerini engelliyor. Yönetmelik değişikliği ile birlikte, askeri öğrenciler artık eğitim aldıkları okullarını veya bölümlerini değiştiremeyecek, başka bir programa geçiş yapamayacaklar.

Değişiklikte, "Fakülte veya yüksekokullarda öğrenim gören askeri öğrenciler, öğrenim gördükleri bölümleri/programları veya okumakta oldukları yükseköğretim kurumlarını değiştiremezler veya yatay geçiş yapamazlar. Askeri öğrenciler, öğrenimlerini Bakanlık nam ve hesabına tamamlar." kuralı getirildi.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli değişiklik, askeri öğrencilerin teğmenlik süresiyle ilgili oldu. Artık, Bakanlık nam ve hesabına fakülte veya yüksekokullarda eğitim gören askeri öğrencilerin teğmenliğe nasıp tarihleri, mezuniyet tarihleri olacak.

Bursa'da kan donduran olay: Kadını benzinle yakmaya çalıştı!Bursa'da kan donduran olay: Kadını benzinle yakmaya çalıştı!Yurt
askeri öğrenci
Günün Manşetleri
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Eski emniyet müdürü yakalandı
Fener Rum Patrikhanesi ABD’den fon alıyor mu?
İstanbul’da DEAŞ operasyonu
Kar yağışı ve sert soğuk kapıda!
Interpol’ün peşindeki katil zanlısı İzmir’de yakalandı!
‘Survivor gibiyiz ama reytingimiz yok!’
Flash Haber TV'nin sahibine gözaltı
Okula gitmeyen öğrencinin velisine para cezası uygulanacak
Sahipsiz köpek sorunu büyüyor
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme! Akaryakıt fiyatlarına güncelleme!
Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor Altın fiyatlarında dalgalanma sürüyor
Eski emniyet müdürü yakalandı Eski emniyet müdürü yakalandı
Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu Türkiye genelinde dev narkotik operasyonu
Kara yollarında son durum Kara yollarında son durum