ABD destekli FETÖ'cü darbe kalkışması sonrası kapatılan askeri okul nöbeti devam ediyor. İstanbul Beşiktaş Meydanında tutulan nöbetin gündeminde Amerika'nın Suriye düzenlediği saldırıda vardı. "Suriye'ye yapılan emperyalist bir saldırıdır" diyen Hıdır Hokka, saldırıya destek verenleri sert sözlerle eleştirdi

Saldırı yapanları da destek verenleri de sert tepki gösterdi. "Suriye'ye yapılan emperyalist bir saldırıdır" dedi.



Amerika, Fransa ve İngiltere'nin yaptığı saldırıya İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan askeri okul nöbetinden de tepki geldi.



Askeri liselerin yeniden açılması için tutulan 81'nci hafta nöbetinde konuşan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, Suriye'ye yapılan saldırının hedefinde Türkiye olduğunu söyledi



Hokka, saldırıya destek açıklaması yapan hükümeti de eleştirdi. 15 Temmuz'y hatırlattı.



KAMERA: BÜLENT ÜNAL

ulusal.com.tr