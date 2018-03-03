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Askeri okul öğrencileri sınırda

Sınır hattına, Afrin'de Vatan Savaşı veren Mehmetçiğe destek olmaya gittiler. Kapatılan askeri okulların öğrencileri, sıcak bölgede Ulusal Kanal Kameralarına konuştu. Onlar da vatan mücadelesinde, Türk Ordusunun yanında yer almak istiyorlar. Talepleri de askeri okulların açılması

Ulusal Kanal, sınır hattında adım adım gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.

Sıcak Bölgeden çok özel isimler konuştu kameralarımıza. 

Kapatılan askeri okulların öğrenciler Mehmetçiğe destek için sınırda.

Üniformalarıyla bekliyorlar bölgede. 

Savaş Hakverdi, Abdullah Anver ve Beytullah Çardak, Ömer Orak ve arkadaşları Türk Ordusuna destek için bir an olsun ayrılmıyorlar. 

"Halisdemir Yürekli" öğrenciler, sınırda, yürekleri Mehmetçik'le çarparak ve umut ederek beklemeye devam ediyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #askeri okul #sınır
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