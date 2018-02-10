Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 72'nci hafta geride kaldı. Cumhuriyetçi hekimlerin de destek verdiği nöbette, Türk Tabipler Birliği ile Türkiye Barolar Birliği'nden 'Türk' ve 'Türkiye' ünvanlarının çıkarılmak istenmesine de tepki gösterildi

"Askeri liseleri bir an önce açın" dediler. Birliklerden "Türk" ve "Türkiye" ünvanlarının çıkarılmak istenmesine tepki gösterdiler.



Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 72'nci nöbet tutuldu.



İstanbul Beşiktaş meydanındaki nöbete, Cumhuriyetçi Hekimler de destek verdi.



Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk Tabipler Birliği ve Türkiye Barolar Birliği ile ilgili açıklamaları da nöbetin gündemindeydi.



Eylemin öcüsü Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka sert konuştu; "Bu kurumlardan "Türk" ve "Türkiye" ünvanlarını çıkaramazsınız" dedi.



Cumhuriyetçi Hekimler adına açıklama yapan doktor Hikmet Çevik de hükümeti uyardı. Yanlış kararların Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi.



ulusal.com.tr