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Askeri okullar açılsın! Beşiktaş Meydanı'nda 73'üncü nöbet tutuldu

Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 73'üncü hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı

"Askeri liseleri bir an önce açın" dediler, 73 hafta boyunca mücadele verdiler.

Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 73. nöbet tutuldu. 

İstanbul Beşiktaş meydanındaki nöbete, Cumhuriyetçi Hekimler de destek verdi. 

Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi.  

Askeri okullar eylemine Ulusal Strateji Merkezi (USMER) de katıldı.

Cumhuriyetçi Hekimler adına açıklama yapan doktor Hikmet Çevik hükümeti uyardı. 

ulusal.com.tr
Etiketler; #Askeri okullar #beşiktaş meydanı
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