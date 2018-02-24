81 ilde düğmeye basıldı! Dev operasyon
81 ilde düğmeye basıldı! Dev operasyon
CHP'li Oran: Hükümet Perinçek-İsviçre davasını sahiplenmeli
CHP'li Oran: Hükümet Perinçek-İsviçre davasını sahiplenmeli
Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
"10 gün içinde sunulacak"

Askeri okullar açılsın! Beşiktaş Meydanı'nda 74'üncü nöbet tutuldu

Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 74. hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı

"Askeri liseleri bir an önce açın" dediler, 74 hafta boyunca mücadele verdiler.

Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 74. nöbet tutuldu. 

Gazeteci Halil Nebiler de eylemdeydi, askeri hastanelerin önemine değindi.

İstanbul Beşiktaş meydanındaki nöbete 1982'de Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olmuş Haluk Alp Oral da katıldı, hükümete seslendi.

Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi.  

HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr

Etiketler; #Askeri okullar #beşiktaş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.