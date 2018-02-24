Kapatılan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 74. hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı

"Askeri liseleri bir an önce açın" dediler, 74 hafta boyunca mücadele verdiler.



Türk ordusunun bel kemiği olan askeri okulların yeniden açılması için başlatılan mücadelede 74. nöbet tutuldu.



Gazeteci Halil Nebiler de eylemdeydi, askeri hastanelerin önemine değindi.



İstanbul Beşiktaş meydanındaki nöbete 1982'de Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olmuş Haluk Alp Oral da katıldı, hükümete seslendi.



Nöbette bir kez daha askeri liselerin yeniden açılması ve GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması istendi.



HABER-KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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