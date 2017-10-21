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Askeri okullar açılsın! İstanbul Beşiktaş meydanında 59'uncu nöbet tutuldu

İstanbul Beşiktaş Meydanında "Askeri liseler hemen açılsın" sloganları yankılandı. 59 haftası geride kalan nöbette "Savaşan ordunun okulları kapalı kalamaz" vurgusu yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlib operasyonu da nöbetin gündemindeydi

Askeri okullar açılsın! İstanbul Beşiktaş meydanında 59'uncu nöbet tutuldu
"Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'te vatan savaşı veriyor." dediler, savaşan ordunun okullarının kapalı kalamayacağını söylediler. 

Türk Ordusu'nun bel kemiği olan askeri liselerin yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. 

İstanbul Beşiktaş Meydanı'nda tutulan nöbette 59 hafta geride kaldı. 

Eylemin Öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka hükümeti uyardı. "Bu okulları açmaya mecbursunuz." dedi. 

GATA ve Askeri hastanelerin bir an önce Türk Ordusu'na devredilmesi de istendi. 

Mehmetçiğin İdlib operasyonu da nöbetin gündemindeydi. Operasyona karşı olanlara sert tepki gösterildi. 

Askeri okul nöbetinde 18 yıl önce bugün gericiler tarafından katledilen Cumhuriyet aydını Ahmet Taner Kışlalı da unutulmadı. 

HABER: DENİZ ADALI-KAMERA: ŞENGÜL DERİN
ulusal.com.tr
 
Etiketler; #Askeri okullar #beşiktaş #istanbul
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Ayhanım - 5 gün önce
İnşAllah şanlı yuvaların yeniden açıldığı günleri görürüz. 1283 ler yetişmeye devam etsin ilelebet. ve şu anda demir parmaklıklara hapsolunmuş tüm 1283 ler o kafeslerden kurtulsun. Tuzağa düşürülmüş, mutlak itaat kurbanı olmuş Atatürk'ün neferlerine özgürlük gelsin...
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Enes - 4 gün önce @Ayhanım
İnşAllah
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