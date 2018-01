Her cumartesi düzenlenen Askeri Okullar Açılsın Nöbeti 68. haftasında Beşiktaş’ta devam etti

Her cumartesi düzenlenen Askeri Okullar Açılsın Nöbeti 68. haftasında Beşiktaş’ta devam etti. Türkiye Gençlik Birliği (TGB) İstanbul İl Sekreteri Barış Demiralay’ın da konuşmacı olduğu nöbette Türkiye Liseliler Birliği (TLB), Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ve Vatan Partisi yer aldı.



Eylemde, “Askeri Liseler Hemen Açılsın”, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Milli Ordu Milli Türkiye”, “Atatürk Gençliği Görev Başında”, “Vatan Sana Canım Feda”sloganları atıldı.



BÜTÜN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ: MİLLET-ORDU BİRLİĞİ



Basın açıklaması yapan, TGB İstanbul İl Sekreteri Barış Demiralay, "FETÖ davaları sürüyor ve her gün yeni bir haber çıkıyor karşımıza. En son karşımıza bir Fethullahçı’dan çıkan itirafta şöyle deniyordu: ‘Askeri okul sınavının sorularını çaldık ve kendi adamlarımıza dağıttık.’ Şimdi anladınız mı o okullar nasıl darbeci yetiştirdi? Kahraman Türk Subayının adını nasıl lekelemeye çalıştı?Askeri okullar darbeci yetiştirmedi, bu okullara darbeciler yerleştirildi. Türkiye bu gerçeği anlamak zorunda, hükümet bu gerçeği görmek zorunda, tüm siyasiler bu gerçeğe sarılmak zorundadır. Bütün sorunların çözümü millet-ordu birliğindedir. İşte o millet-ordu birliği Kurtuluş Savaşı’mızdır. İşte o millet-ordu birlikteliği 27 Mayıs devrimimizdir. İşte millet-ordu birlikteliği 15 Temmuz Amerikancı-Fethullahçı darbe girişiminin bastırılmasıdır!" ifadelerini kullandı.



“Türkiye’nin kurtuluşu da milli ordudadır, milli devlettedir, milli eğitimdedir. Geçtiğimiz yıl İzmir’de şehit olan polisimiz Fethi Sekin mezarında rahat uyusun, oğlunun eşinin içi rahat olsun, ABD destekli terör örgütü PKK’yle cephe cepheye savaşan Mehmetçiğin gönlü ferah olsun istiyorsak TSK’ya zarar veren her türlü hareketten kaçınacağız” sözlerini sarf eden Demiralay, konuşmasını “Güneydoğu’da görev yapan polisimiz, askerimiz, subayımız gece başını yastığa rahat koysun istiyorsak, Güneydoğu’da görev yapan öğretmenimiz, doktorumuz, savcımız güven içinde görevini yapsın istiyorsak, Türk ordusunun arkasında duracağız! Türkiye Gençlik Birliği kahraman Türk subayının, kahraman Mehmetçiğin, kahraman polislerimizin en fazla bir adım arkasında olmuştur, olmaya da devam edecektir." sözleriyle tamamladı.



ASKERİ OKULLARIN KAPATILMASI AKILSIZLIK VE UTANÇTIR



“1. Cihan Savaşı’ndan beri kapatılmamış olan asırlık ilim ve fen yuvalarının kapatılması tarihe kara harflerle yazılacak bir utançtır.” diyen Emekli Tuğgeneral Noyan Umruk, askeri okulların yeniden açılmasının Türkiye için çok önemli ve hayati bir karar olduğunu belirtti.



Konuşmacılardan Vatan Partisi Silivri İlçe Başkanı Latif Aydın, "Türkiye ABD emperyalizmi tarafından PKK ve FETÖ aracılığıyla tehdit altındayken TSK’ya subay yetiştiren askeri okulların kapatılması akılsızlıktır." diye konuştu.



TGB BU MİLLETİN NAMUSUDUR, VİCDANIDIR



Kapanış konuşmasını yapan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu Üyesi Hıdır Hokka, “TGB başlı başına bir okuldur. Bu milletin namusudur, vicdanıdır. Onlara güveniyoruz” diyerek TGB’ye selam yolladı.



Konuşmaların tamamlanması ardından nöbet, "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganıyla son buldu.



ulusal.com.tr