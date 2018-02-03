Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 71'inci hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı

Askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 71 hafta geride kaldı.



Eylemin öncüsü Hıdır Hokka TTB'ye tepki gösterdi, "150 bin Hekim ve 1 milyona yakın sağlık çalışanı (hemşire, teknisyen vs) Türk Ordusunun arkasındadır" dedi.



Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka Türkiye'nin Afrin operasyonuna da değindi.



GATA'nın Genelkurmay Başkanlığı'na bağlanması için mücadele veren Cumhuriyetçi Hekimler de meydanlardaydı.



İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete vatanseverler soğuk dinlemeden eyleme katıldı.



Askeri okulların açılması için başlatılan mücadele, okullar açılana kadar devam edecek.



ulusal.com.tr