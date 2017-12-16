Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 67 hafta geride kaldı.
Eylemin konuşmacılardan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka askeri okulların açılmasının önemini vurguladı.
Hıdır Hokka Kuleli Askeri Lisesi'nin açılmasında verdiği mücadeleyi diğer askeri okullar açılana kadar devam ettireceğini belirtti.
İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı, Cumhuriyetçi Hekimler ise 4 haftayı geride bıraktı.
ulusal.com.tr
Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde tam 67 hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbet eylemine Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı
Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 67 hafta geride kaldı.
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