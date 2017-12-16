banner959
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Yıldırım: Kamu kurumlarına 110 bin memur alınacak
Tek Tip uygulaması geldi
Tek Tip uygulaması geldi
CHP’den KHK'ya sert tepki
CHP’den KHK'ya sert tepki
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye flaş mesaj!

Askeri okullar derhal açılsın

Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde tam 67 hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbet eylemine Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı

Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 67 hafta geride kaldı.

Eylemin konuşmacılardan Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka askeri okulların açılmasının önemini vurguladı.

Hıdır Hokka Kuleli Askeri Lisesi'nin açılmasında verdiği mücadeleyi diğer askeri okullar açılana kadar devam ettireceğini belirtti.

İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler de katıldı, Cumhuriyetçi Hekimler ise 4 haftayı geride bıraktı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Askeri okullar #istanbul #beşiktaş
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni yakalandı
Sonraki Haber
Antalya sahilleri tehlikede
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.