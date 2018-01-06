Kapatılan askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde tam 68 hafta geride kaldı. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete Cumhuriyetçi Hekimler ve Türkiye Gençlik Birliği de katıldı

Askeri okulların açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 68 hafta geride kaldı.



Eylemde Tabip Albay Ece Boylu da askeri sıhhiyelerin öneminin altını çizdi.



TGB İstanbul İl Sekreteri Barış Demiralay ise hükümete seslenerek askeri okullar sorununu çözmek zorunda olduklarını belirtti.



İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete vatanseverlerin de ilgisi yoğundu.



Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, hükümeti uyardı; "Askeri liseleri hemen açın" dedi.



Mustafa Kemaller yetiştiren askeri okulların açılması için komutanlar da nöbet tuttu.



Askeri okullarda öğretmenlik yapmış olan Emin İnal ise "yetkilere seslenmek istiyorum ama kim yetkili onu bile bilmiyorum" dedi.



Askeri okulların açılması için başlatılan mücadele sonuna kadar devam edecek.



ulusal.com.tr