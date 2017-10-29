Askeri okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesi sürüyor. İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan 60'ncı nöbette "Türk Ordusu'nun kapatılan askeri okullara ihtiyacı olduğu" bir kez daha vurgulandı.

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Türk Ordusunun bel kemiği olan Askeri Okulların yeniden açılması için başlatılan nöbet mücadelesinde 60'ncı hafta geride kaldı.



İstanbul Beşiktaş meydanında tutulan nöbete her zaman olduğu gibi yine çok sayıda vatansever katıldı.



Eylemin öncülerinden Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka, hükümeti uyardı; "Askeri liseleri hemen açın" dedi.



29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da nöbetin gündemindeydi. Cumhuriyet vurgusu yapan Hokka, Atatürk'ün müfredattan çıakrılmak istenmesine sert tepki gösterdi







ulusal.com.tr 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı da nöbetin gündemindeydi. Cumhuriyet vurgusu yapan Hokka, Atatürk'ün müfredattan çıakrılmak istenmesine sert tepki gösterdi