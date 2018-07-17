Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kırmızı listede aranan Mehmet Yakışır ve beraberindeki örgüt elemanlarını etkisiz hale getiren askerler, ilçeye döndü. Güvenlik güçleri, alkışlarla karşılandı.

Terörle mücadelede başarılı operasyon yürüten askerler, törenle karşılandı. Kurbanlar kesildi. Komutanı askerleri, alnından öptü.Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde başına 4 milyon lira ödül konulan 'Zeynel' kod adlı Mehmet Yakışır ile 'Rodi' kod adlı Levent Dayan, etkisiz hale getirilmişti. PKK'lıların öldürülmesiyle birlikte, örgütün sözde Karadeniz Açılım Grubu büyük darbe aldı. Operasyonlara katılan askeri birlikler için tören düzenlendi.İlçe sakinleri operasyondan dönen güvenlik güçlerini alkışlarla karşıladı.Çatışmada 2 teröristi etkisiz hale getiren 2 askere de el dokumasıyla üretilen yöresel kilim ve Türk bayrağı hediye edildi.Askerlere karşılama töreninde çiçekler de verildi.