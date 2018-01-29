Ordumuz, Burseya tepesini temizledi, Afrin Yolu açıldı. Sıradaki hedef Darmık Dağı… Türk Ordusu Darmık’ı ablukaya aldı. Gün boyunca dumanlar yükseldi Darmık’tan. Operasyon dönen askerlerimiz Ulusal Kanal aracılığıyla Türk Milletine müjdeli haberi verdi.

Burseya’ya Türk bayrağı dikildi sırada Darmık Dağı var… Mehmetçik Darmık’ta da ay yıldız bayrağımızı dalgalandıracak.



Burseya Dağı'nın bölücü terör örgütü PKK/PYD’den temizlenmesinden sonra Suriye'nin Afrin bölgesindeki Darmık Dağı Mehmetçik tarafından karadan ve havadan ablukaya alındı. Darmık Dağı'nda belirlenen hedefler savaş uçakları ve tanklar tarafından yoğun ateş altına alındı.



Ulusal Kanal bölgede Türk Ordusunun ilerleyişini saniye saniye izledi. Ulusal Kanal muhabiri Ekrem Demir ile Aydınlık Muhabiri Turan Salcı, Darmık’ın zirvesine bayrağımızı dikecek olan askerlerle görüştü.



Askerlerimiz son derece emin, Darmık Dağı da Burseya gibi yakında düşecek.



Harekâtın 10 gününde operasyon bölgesinden dönen askerlerimiz sözleri kadar yüksek moral motivasyonu ile de dikkat çekti.



Darmık Dağı stratejik bir nokta olan Kilis ile Afrin’in tam ortasında yer alıyor. Bu nedenle de Kilis, Amerika’nın eğitilip silahlandırdığı PKK/PYD’lilerin roketatar tehdidi aldı. Darmık Dağı'nın bulunduğu bölgeden Kilis’e 3 günde 10 roket atıldı. Roketlerin atıldığı bölge, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ateş altına alındı. PYD mevzileri hem savaş uçakları hem de karadaki ateş destek vasıtalarıyla yerle bir edildi.



Haber-Kamera: Ekrem Demir​

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