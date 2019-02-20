Yeni askerlik sisteminde sona yaklaşılıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, TSK'nın komuta kademesiyle toplantı yaptı. Askerlik sürelerinin kısaltılması ve yeni sistem görüşüldü

Askerlik sistemine yönelik, Milli Savunma Bakanlığının yaptığı çalışmalarda sona yaklaşıldı.



Milli Savunma Bakanlığı'nda, Bakan Hulusi Akar'ın başkanlığında toplantı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yanı sıra kuvvet komutanları ve bakan yardımcıları da toplantıdaydı.



Yeni sistemde "tek tip askerliğe" geçilmesi öngörülüyor. Bedelliye ihtiyaç duyulmayacak bir yapının seçenek olarak getirilmesi planlanıyor.



9 aylık tek tip askerlik de yeni sistemin başlıklarından biri... Hayata geçerse 12 ay zorunlu askerlik süresi 9 aya düşmüş olacak.



Öğretmen, doktor, hakim, akdemisyen ve sporcular için bazı esneklikler düşünülüyor. Bakan Akar, daha önce bunun işaretini vermişti. Bu kişlerin hem mesleklerinden hem kariyerlerinden geri kalmamaları gerektiği vurgulanmıştı.



Üzerinde çalışmaların devam ettiği askerlik sistemi, son olarak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulacak.



ulusal.com.tr