Bedelli askerliği kalıcı hale getiren kanun teklifi Meclis Millî Savunma Komisyonunda kabul edildi. 65 Maddelik teklif önümüzdeki hafta Meclis Genel Kurulunda görüşülecek. Askerlik süresini 12 aydan 6 aya düşürecek teklif yedek astsubaylık uygulamasının da önünü açıyor.

Bedelli askerliğin kalıcı olarak yasalaşması için ilk adım tamamlandı. Kanun teklifi Meclis Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi.Komisyonda kabul edilen 65 maddeli yeni askerlik sistemi teklifi için 26 Mayıs saat 18'e kadar muhalefet şerhi yazılacak. Teklif, 28 Mayıs Salı günü ise Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.Teklife göre herkes 1 ay temel askerlik eğitimi alacak. Ardından isteyen bedelini ödeyerek askerlikten ayrılacak.Bedelli yapmak istemeyenlerin ise 1 aylık temel eğitimin ardından 5 ay daha askerliği sürecek. Gerekli koşulları sağlayanlar talep etmeleri halinde 6 ay daha askerlik yapabilecek.Kanun yasalaştığında 6 ayını doldurmuş silah altındaki erler yeni durumdan faydalanarak evine dönebilecek.Mevcut koşullarda lisans mezunlarının yedek subaylık hakkı var. Yeni sistemle ön lisans mezunları için de yedek astsubaylık getiriliyor.Teklifle askerliğin ertelenmesi konusundaki yaş sınırları da değişiyor.