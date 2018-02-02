Uzun dönem askerlik 16 aya mı çıktı? Askerlik uzadı mı? Kısa dönem askerlik uzadı mı? Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi. AYRINTILAR GELİYOR...

Genelkurmay'dan yapılan açıklamada ''Uzun dönem silah altı askerlerin, askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir'' ifadesinin yer aldığı açıklamanın sahte olduğu bildirildi.



Bugün medya kuruluşlarına Genelkurmay Başkanlığı anketli bir açıklama geldi.



TRT'nin de son dakika olarak verdiği açıklamada şu ifadeler yer aldı:



''Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı olağanüstü hal teskere planlama toplantısı sonucu nihai kararı hafta başı resmi gazete yayını ile duyurulacaktır. Hali hazırda silah altında bulunan ER/ERBAŞ zorunlu askerlik süreleri yenilenmiş olup, bu kararın tüm silahlı kuvvetler ile milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.



Kısa dönem askerlik görevlerinde herhangi bir değişikliğin olmadığını öncelikle bildirmeliyiz. Uzun dönem silah altı askerlerin , askerlik süreleri ise 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilemeyecektir. (Ek izin süreleri tanınacaktır.)



Ülkemizin içinde bulunduğu olağanüstü hali göz önünde bulundurarak bu kararı yerinde ve doğru bir planlama şekli olarak gördüğümüzü ve bu neden ile hızlı adımlarla yürürlüğe girmesini temin etmiş bulunmaktayız. Bu konu ile alakalı bilgilendirme formu Genelkurmay Başkanlığı resmi sitesinden yapılacaktır. Bu kararın Türk milleti ve mehmetçiğimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz.



GENELKURMAY BAŞKANLIĞI''



"ASILSIZDIR"



Genelkurmay kaynakları ise bu açıklamanın yalan olduğunu bildirdi. Yapılan açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsızdır. Böyle bir haber doğru değildir" denildi.



Siber saldırı sonucu e-posta sisteminin hacklendiği iddiası araştırılıyor.



TSK DA YALANLADI



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yaptığı basın açıklamasıyla askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberleri yalanladı.



TSK açıklamasında, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.



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