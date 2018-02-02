Sosyal medyada sahte Genelkurmay Başkanlığı antetiyle üretilen ve bazı basın kuruluşlarıyla WhatsApp üzerinden paylaşılan "Askerlik süresinin 18 aya uzatıldığı" haberinin asılsız bir iddia olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığı, askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını bildirdi

Sosyal medyada sahte Genelkurmay Başkanlığı antetiyle hazırlanan ve bazı basın kuruluşlarıyla WhatsApp üzerinden paylaşılan "Askerlik süresinin 18 aya uzatıldığına" ilişkin haberin asılsız olduğu çok kısa sürede ortaya çıktı. Genelkurmay Başkanlığından, "Askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamaktadır." açıklaması yapıldı.



Sabah saatlerinde "askerlik süresinin 18 aya uzatıldığına" ilişkin haberler, bazı internet sitelerinde ve televizyon kanallarında "son dakika" olarak verildi. Haberde, "Genelkurmay Başkanlığı, uzun dönem askerlerin, askerlik süreleri 12 ay, 4 dönem iken 18 ay, 6 dönem süresine çıkarılmış olup ikinci bir emre kadar değiştirilmeyecektir.'' ifadeleri yer aldı.



Sahte Genelkurmay açıklaması



Daha sonra söz konusu haberi kullanan bazı internet siteleri ve kanallar, kaynak olarak, Genelkurmay Başkanlığı antetiyle düzenlenen "Kamuoyu ve askeri/idari personel bilgilendirme" başlıklı sahte yazıyı paylaştı.



Sahte görseli bile hazırlandı



Öte yandan olayın ardından TRT Haber'in internet sitesinde yayınlanmış gibi gösterilen sahte haber içeriğinin görseli ortaya çıktı.



Sosyal medyada sunulmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri kaynak gösterilerek hazırlanan görselde, "Sabah saatlerinde yapılan savunma toplantısında çıkan karar, ülke genelindeki tüm askerleri üzdü. Afrin harekatı nedeniyle şu an görevde olan ve vatani görevini yapmakta olan askerlerin askerlik süresi 6 ay daha uzatıldı. Tezkere durumunda olan askerler bile bugünden itibaren 6 ay daha askerlik yapacak. Gerek görüldüğünde sınıra operasyona da katılma şartı getirilmiştir. Bu durum askerler ve ailelerini son derece üzmüş durumda." ifadeleri kullanıldı.



"Haber tamamen asılsız"



Sosyal medyada sahte Genelkurmay Başkanlığı antetiyle hazırlandığı ve bazı basın kuruluşlarıyla WhatsApp üzerinden paylaşıldığı belirlenen haberin asılsız olduğu çok kısa süre içinde ortaya çıktı.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iddia kesin bir dille yalanlandı. Açıklamada, "Askerlik süresinin uzatıldığına dair yapılan haberler tamamen asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmamaktadır." ifadelerine yer verildi.