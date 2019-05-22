Yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinin ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Bedelli askerliği kalıcı hale getiren teklife göre, bedelli ücreti en az 30 bin lira olacak ve her yıl artacak. Askerliği 6 aya düşüren yeni sistemle bir er, generalliğe kadar yükselebilecek. İşte yakında Meclis'e gelmesi beklenen teklifin ayrıntıları.

Bedelli askerlik kalıcı olacak. Bedelli yapmayanlar içinse askerlik süresi en az 6 aya düşecek.



Yakında Meclis'e gelmesi beklenen yeni askerlik sistemine ilişkin hazırlanan kanun teklifinin son hali basına tanıtıldı.



Teklife göre, askerlik süresi 12 aydan 6 aya düşecek. İlk 1 ay askerlik herkes için zorunlu olacak. 1 aydan sonra isteyen 30 bin lirayı ödeyerek askerliğini tamamlamış sayılacak. Bedelli yapmayanların ise askerliği en az 5 ay daha sürecek.



Bir asker 6 ayı doldurduktan sonra iki bin lira karşılığında 6 ay daha askerliğe devam edebilecek.



Askerliğini 12 ay yapan yurttaşın önünde askerliğe sözleşmeli olarak devam etme seçeneği de olacak.



Mevcut sistemde lisans mezunlarının yedek subay olarak askerliğini yapmasının önü açıktı. Yeni sistemle yedek astsubaylık da getiriliyor.



Kanun teklifine göre askerliğe gitmeye ilişkin yaş sınırlarında da değişlik yapılıyor.



Yeni sistemin 3 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı öncesi yasalaştırılması hedefleniyor. Peki, yeni sistem şu an da silah altındaki erleri etkileyecek mi? Sorununu yanıtını yazılı ve görsel basının Ankara Temsilcileri ile bir araya gelen Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar verdi.







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