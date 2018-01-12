Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken Şubat ayında vatani görevini yerine getirecek asker adaylarının da heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sitesi üzerinden verilen bilgiye göre şubat ayı askerlik yerleri bugün açıklanacak. 2018'in Şubat ayında askere gidecek olanlar e-Devlet üzerinden askerlik yerini öğrenebilirler Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor

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