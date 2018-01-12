banner965
ABD'den önemli İran kararı
ABD'den önemli İran kararı
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan ABD'ye tepki
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
İstanbul'un imar yönetmeliği değişti
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı
Karlov cinayetiyle ilgili bir kişi daha tutuklandı

Askerlik yeri öğrenme, askerlik yeri sorgulama! 98/1 Askerlik yerleri belli oldu mu?

Terörle mücadele tüm hızıyla sürerken Şubat ayında vatani görevini yerine getirecek asker adaylarının da heyecanlı bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığının sitesi üzerinden verilen bilgiye göre şubat ayı askerlik yerleri bugün açıklanacak. 2018'in Şubat ayında askere gidecek olanlar e-Devlet üzerinden askerlik yerini öğrenebilirler Askerlik yerleri belli oldu mu? Askerlik yerleri e-Devlet üzerinden de sorgulanabiliyor

Askerlik yeri öğrenme, askerlik yeri sorgulama! 98/1 Askerlik yerleri belli oldu mu?












ASKERLİK YERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ!













Etiketler; #98/1 Askerlik yerleri #askerlik yeri sorgulama #Askerlik yeri öğrenme
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
“Garip Meyve“ sergisi Akbank Sanat'ta açıldı
Sonraki Haber
Eski EDOK komutanları davasında ara karar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.