Askerlikten kaçmak için bu yolu seçtiler! Şanlıurfa merkezli 7 ilde sahte çürük raporu operasyonu

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlik görevinden kaçmak amacıyla sahte çürük raporu alan ve bu raporları düzenleyen şebekeye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin düzenlediği baskınlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yasa dışı yollarla askerlikten muaf kalmaya çalışanlara yönelik koordineli bir çalışma gerçekleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takipleri sonucunda, zorunlu askerlik görevinden kaçmak amacıyla sahte çürük raporu alan ve bu sahte belgeleri düzenleyen şahısların adresleri tek tek belirlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI ŞAFAK OPERASYONU

Elde edilen deliller doğrultusunda düğmeye basan jandarma ekipleri, Şanlıurfa merkezli olmak üzere Gaziantep, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin ve Kahramanmaraş illerinde daha önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenledi. Geniş çaplı yürütülen bu operasyonlar neticesinde toplam 44 zanlı yakalanarak kelepçelendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak ve yasal prosedürlerin tamamlanması amacıyla jandarma karakoluna götürüldü. Karakoldaki sorguları ve işlemleri eksiksiz şekilde tamamlanan 44 zanlı, sabah saatlerinde adli makamların karşısına çıkarılmak üzere yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

