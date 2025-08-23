Aslıhan Gürbüz’den şok ifşa: “Bir ifşa da arkadaşımdan geliyor”

Gizem Güçlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Kanıtlar doğrultusunda, 10 yıldır fotoğraflarımı ve kişisel verilerimi çalarak, çeşitli sosyal medya platformlarında sahte profiller üzerinden pek çok kişiyle sanal ilişki yaşayan oyuncu ve menajer Ertunç Uygun’dan 2 yıl önce şikayetçi oldum. 12 Kasım 2021’deki duruşmamda, sanık Ertunç Uygun’un TCK 136/1 kapsamında kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak suçunu işlemesi nedeniyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi."

Gürbüz, paylaşımının ardından taciz iddialarına karşı sessiz kalanları eleştirdi ve kadınlara doğrudan destek verdi:

"Eğer sizi istismar eden biriyle arkadaşsam, bana yazın ve bu durum değişsin."

Gürbüz, sessiz kalmama çağrısını şu sözlerle vurguladı:

"Suçu ispatlanana kadar herkes masumdur elbet, ama mevzu hassas arkadaşım. Senelerin sindirilmişliği ile artık dayanışma zamanı."

Ayrıca taciz ya da şiddet iddialarının odağındaki bazı isimlerin yıllardır kadın hakları üzerinden yaptıkları paylaşımlara da dikkat çeken Gürbüz, "Sanki hep bu konularda kadınların yanında olmuşlar gibi davranıyorlar" diyerek ikiyüzlülüğe işaret etti.