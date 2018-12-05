İstanbul’da kamuya ait binalarda hizmet veren, Aile Sağlık Merkezlerinin kiralarına bu yıl yüzde 46 zam yapıldı. Ödenek devlet tarafından ayrılıyor ancak zamdan dolayı yetersiz kalıyor. İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi Doktor Cumhur Özdemir, "Artıştan aile hekimleri endişeli. Hatta bazıları artık başka mesleklere yönelmeye başladı" dedi.

Tıbbi donanım giderleri, personel ödemeleri derken bir de üstüne kira ödemesi yapıyorlar.



Birinci Basamak Sağlık Kurumları yani mahallemizdeki Aile Sağlığı Merkezlerinde kiralara zam yapıldı.



Kira ödemesi devletin ayırdığı cari ödemelerden yapılıyor. Ancak yapılan zam ödemelerde zorluk yaratıyor.



Kirası ödenemeyen Aile Sağlığı Merkezleri boş, hekimler işsiz kalıyor,mahalle sakinleri ise sağlık hizmetinden mahrum bırakılıyor.



Sorunun boyutunu Ulusal Kanal'a değerlendiren İstanbul Aile Hekimliği Derneği üyesi Doktor Cumhur Özdemir, "hekimler olarak endişeliyiz" dedi.



Özdemir, kira artışının hizmet kalitesini de olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti.



Kira sorunlarından hasteneler de büyük ölçüde etkileniyor. Bu yüzden özellikle İstanbul'da onlarca hastene boş kaldı.







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