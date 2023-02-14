"Asrın felaketi"nde 205. saat: Enkazdan biri daha çıkartıldı

Ambulansa konulan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Öte yandan Binbaşı Ali Kaspak, "JAK timleri olarak çok mutluyuz, bize de umut oldu. Tekrar yeni canları kurtarmak için canla başla mücadele ediyoruz. Bütün milletimizin içi ferah olsun. Son vatandaşımızı çıkarana kadar buradayız." diye konuştu.