"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'de yaşanan yıkımın yeni uydu görüntüleri yayınlandı.
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Uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı. Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.
Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.
Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.