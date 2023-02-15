"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7,7 ve 7,4 büyüklüğünde meydana gelen depremlerin ardından Türkiye'de yaşanan yıkımın yeni uydu görüntüleri yayınlandı.

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"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler - Resim: 1 1 14

Uydu görüntüleme şirketi Maxar, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlere ilişkin yeni uydu görüntülerini paylaştı. Kahramanmaraş'ta depremde ölenler için mezarlık olarak ayrılan alandaki hazırlıklar.

"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler - Resim: 2 2 14

Kahramanmaraş'ta enkazların bir kısmının kaldırıldığı, kentte birçok alanda çadırların kurulduğu görülüyor.

"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler - Resim: 3 3 14
"Asrın felaketi"nden yeni görüntüler - Resim: 4 4 14

Fotoğrafta depremde ölenler için kazılan toplu mezarlar görülüyor.  
 