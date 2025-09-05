ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu: 3 gözaltı!

Haber Global muhabiri Enes Geyik’in aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında eski bir Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılma bir albay ve eski bir şirket çalışanının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı olduklarının ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, Öner ve Okumuş’un “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Ayrıca, ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ifade edilmişti.