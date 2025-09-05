ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu: 3 gözaltı!

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren şirketlere yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu: 3 gözaltı!
Yayınlanma: Güncellenme:

Haber Global muhabiri Enes Geyik’in aktardığı bilgilere göre, operasyon kapsamında eski bir Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) çalışanı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılma bir albay ve eski bir şirket çalışanının da aralarında bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son dönemde kamuoyunda “askeri casusluk” olarak bilinen soruşturmalar kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklama yapmıştı.

Açıklamada, ASSAN Group ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş’un, FETÖ ile irtibatlı olduklarının ve askeri casusluk faaliyeti yürüttüklerinin tespit edildiği belirtilmişti.

Şüphelilerin faaliyet gösterdikleri sektörlerin önemine dikkat çekilen açıklamada, Öner ve Okumuş’un “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltına alındığı kaydedilmişti.

Ayrıca, ASSAN Group bünyesinde faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atandığı ve soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdüğü ifade edilmişti.

Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi!Bursa’da dev uyuşturucu operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi!Gündem
İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz gelişme! Tarih değiştiİmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz gelişme! Tarih değiştiGündem
casusluk operasyon
Günün Manşetleri
Son dakika açıklaması
ASSAN Group’a askeri casusluk operasyonu
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
İsrail basınındaki suikast haberine yanıt geldi!
Rusya’yı finanse etmeyi bırakın, petrolü durdurun
Üreticileri baskı altına aldılar! Listede 5 dev marka var
Türkiye KKTC’nin yanında, yeni projeler yolda
Aile yapısı çöküşle karşı karşıya
Evlenecek ve çocuk sahibi olacaklara nakit destek verilecek
İsrail, Gazze’de yardım bekleyenleri vurdu
Çok Okunanlar
Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı Meteorolojiden kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı
Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları Gram altın rekor kırdı! İşte 5 Eylül güncel altın fiyatları
5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları 5 eylül 2025 benzin, motorin ve LPG fiyatları
İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz gelişme! İmamoğlu’nun diploma davasında sürpriz gelişme!
AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli’den deprem son dakika haberleri – Nerede deprem oldu?