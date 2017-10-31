Bugün Kazakistan'da yapılmasına devam edilen 7. tur Astana görüşmelerinde ne oldu? Ulusal Kanal, gelişmeleri yerinde takip etti

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğünde, Suriye'deki krizin çözümüne yönelik olarak, Kazakistan'da toplanan 7. tur Astana görüşmeleri dün başlamıştı.



Astana'da bugün yapılan toplantıyı Ulusal Kanal yerinde izledi.



Ulusal Kanal muhabiri Gülşah Yıldırım ve Aydınlık gazetesi temsilcisi Onur Sinan Güzaltan Astana'da ne olduğunu dakika dakika aktardı.



Aktarılan bilgiler şu şekilde:



12.15: Ruslarla görüşen Suriyeli muhalifler basın toplantısı yapacak.



12.16: Türk ve Suriye heyeti, aynı otelde.



12.17: Ruslar 'Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kuralım' teklifinde bulundu.



12.25: "Kürt grupların da dahil olacağı, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi adı altında yeni bir oluşuma gidelim" teklifi sunuldu.



12.25: Çin'in katılımı resmi olarak doğrulanmasa da çin bayraklı diplomatik araçlar zirvenin yapıldığı otele geldi.





13.24: Muhalefet ve Rus heyeti arasındaki görüşmelerin uzaması nedeniyle basın toplantısı henüz yapılamadı.13.40: Muhaliflerin görüşmeleri terk etmek istediğine dair bilgiler var.13.45: Ruslardan ise kalmaları yönünde talep geldiği söyleniyor.14.37: Toplantıya ara verildi. Suriye ve İran heyeti, ikili görüşme gerçekleştiriyor.14.55: Muhalefet adına konuşmaya yetkili isim olan Yahya el Aridi'den kısa bir açıklama geldi.14.58: Esirlerin durumu ve sayısıyla ilgili anlaşma sağlanamadı.14.59: Muhalefet tarafından yapılan açıklamada "Ne zaman esirlerle ilgili anlaşmaya yaklaşsak İran anlaşmayı bozdu. İran toplantının başarısızlığa uğraşması için çalıştı. Esirlerin nasıl serbest bırakılacağı konusu tartışıldı. Kızılay mı Kızılhaç mı?" denildi.15.01: Toplantıya geri dönüldü.15.10. Muhalefet sözcüsü "Rusya'nın yeni teklifini muhalefet kabul etmiyor. Astana görüşmeleri, Suriye krizini başka yöne çekmeye çalışıyor" açıklamalarında bulundu.