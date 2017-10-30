Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Deniz Baykal ile ilgili son dakika açıklaması
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
Feci kaza! Çok sayıda yaralı var
4 bin 929 kişi gözaltına alındı
4 bin 929 kişi gözaltına alındı

Astana görüşmeleri başladı

Suriye barış görüşmelerinin 7. turu başladı. Suriye heyeti, üç garantör ülke olan; Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle, Kazakistan'ın başkenti Astana'da biraraya geldi. Birleşmiş Milletler, Amerika ve Ürdün temsilcileri de toplantının ilk gününde gözlemci olarak yer aldı. Çok önemli ve dikkat çeken bir ayrıntı var. Çin'den temsilciler ilk kez Astana'da yer aldı. Irak'tan da gözlemcilerin katılması değerlendiriliyor.

Astana görüşmeleri başladı

Suriye barış görüşmelerinin 7.toplantısı  Astana'da başladı.  

İki gün sürecek görüşmelerde Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine  Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine  Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor. 

İkili görüşmelerin yapıldığı toplantıda Beşşar el Caferi başkanlığındaki Suriye heyeti, önce İran heyeti ile ardından  Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü. 

Toplantının ana gündem maddesi "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde" Türkiye, Rusya ve İran gözlem güçlerinin konuşlanma süreçleri oldu. Ayrıca tarihi eser bulunan bölgelerin denetimi ve mayınlı arazilerin temizlenmesi konuları da ele alındı.

Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını" belirtti. "Teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu" da sözlerine ekledi. 


Lavrentyev, tutsaklar, mahkumlar ve ölenlerin cesetlerinin iadesi konusunda bir ilerleme kaydedilmesini umduklarını da ekledi. Şu an Türk ve Suriye orduları arasında doğrudan iletişim olmadığını belirten Lavrantiyev, "İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" diye konuştu. 

Öte yandan Astana'da bir ilk yaşandı. Ulusal Kanal'ın Astana'dan ulaştığı kaynaklar, ilk kez Çin devletinin de sürece gözlemci olmak üzere Kazakistan'a heyet yolladığını söyledi. Kaynaklar, Irak devletinin de Astana'ya gözlemci olarka katılabileceğini belirtti. 

Astana 7 görüşmelerinin ilk gününde katılımcı heyetler arasında ikili görüşmeler yapılırken, ikinci günde de genel bir toplantının yapılması bekleniyor.

Haber: Melisa Akbaş
ulusal.com.tr

Etiketler; #astana #suriye #türkiye #iran #rusya #çin
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Demir İpek Yolu'nda ilk tren seferi
Sonraki Haber
Ömer Faruk Kavurmacı hakkında flaş karar!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.