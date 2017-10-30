Suriye barış görüşmelerinin 7. turu başladı. Suriye heyeti, üç garantör ülke olan; Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle, Kazakistan'ın başkenti Astana'da biraraya geldi. Birleşmiş Milletler, Amerika ve Ürdün temsilcileri de toplantının ilk gününde gözlemci olarak yer aldı. Çok önemli ve dikkat çeken bir ayrıntı var. Çin'den temsilciler ilk kez Astana'da yer aldı. Irak'tan da gözlemcilerin katılması değerlendiriliyor.

Suriye barış görüşmelerinin 7.toplantısı Astana'da başladı.



İki gün sürecek görüşmelerde Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor.



İkili görüşmelerin yapıldığı toplantıda Beşşar el Caferi başkanlığındaki Suriye heyeti, önce İran heyeti ile ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev ile görüştü.



Toplantının ana gündem maddesi "İdlib gerginliği azaltma bölgesinde" Türkiye, Rusya ve İran gözlem güçlerinin konuşlanma süreçleri oldu. Ayrıca tarihi eser bulunan bölgelerin denetimi ve mayınlı arazilerin temizlenmesi konuları da ele alındı.



Rusya Devlet Başkanlığı Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, "İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmasını umduklarını" belirtti. "Teröristler tarafından bir saldırı gerçekleşme ihtimali olduğunu" da sözlerine ekledi.



Lavrentyev, tutsaklar, mahkumlar ve ölenlerin cesetlerinin iadesi konusunda bir ilerleme kaydedilmesini umduklarını da ekledi. Şu an Türk ve Suriye orduları arasında doğrudan iletişim olmadığını belirten Lavrantiyev, "İdlib'deki duruma ilişkin arabuluculuk rolünü Rusya yerine getirecek" diye konuştu.Öte yandan Astana'da bir ilk yaşandı. Ulusal Kanal'ın Astana'dan ulaştığı kaynaklar, ilk kez Çin devletinin de sürece gözlemci olmak üzere Kazakistan'a heyet yolladığını söyledi. Kaynaklar, Irak devletinin de Astana'ya gözlemci olarka katılabileceğini belirtti.Astana 7 görüşmelerinin ilk gününde katılımcı heyetler arasında ikili görüşmeler yapılırken, ikinci günde de genel bir toplantının yapılması bekleniyor.