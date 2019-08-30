Türkiye, Rusya ve İran üçlü zirve için 16 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek. Masada İdlib sorunu etraflı bir şekilde tartışılacak. Türkiye'nin de gözlem noktalarının bulunduğu İdlib'de zirve öncesi tansiyon düşürülmeye çalışıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gözlem noktalarına saldırılar yapıldığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.
İdlib kriziyle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da konuştu.
2017 yılında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan edilmiş, 2018 yılında ise 15 kilometre derinliğinde silahsız bölge oluşturulmuştu. Varılan mutabakat sonucu, bölgede ateşkesi izleyecek gözlem noktaları kuruldu. Bu kapsamda, Türkiye'nin 12, Rusya'nın 13 adet gözlem noktası mevcut.
Suriye Ordusu İdlib'i teröristlerden temizlemek için ilerleyişini sürdürüken, Rusya Savunma Bakanlığı'dan da açıklama geldi.
31 Ağustos'tan itibaren Suriye'nin İdlib bölgesinde Rusya ordusu tarafından tek taraflı ateşkes ilan edildiği belirtildi.
Gözler İdlib'e çevrilmişken, Fırat'ın Doğusu ile ilgili güvenli bölge çalışmaları da sürüyor.
ulusal.com.tr
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