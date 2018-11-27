Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, defalarca Türk Milleti'ne Türkiye ve Suriyeli yetkililerin görüşmeler yaptığını duyurmuştu. İşte bu görüşme süreci ilk meyvesini verdi. Halep de Suriye devleti ile silahlı muhalifler esir takası yapıldı. Takas Türk ve Suriyeli yetkililerin çabaları sonucu gerçekleşti.

Türkiye-Suriye devlet yetkililerinin Tahran'da gerçekleştirdiği doğrudan görüşmeler meyve vermeye başladı.



Aydınlık Gazetesi'nin görüştüğü diplomatik kaynaklar, serbest bırakılmanın bir yıla yaklaşan müzakereler sonucu gerçekleştiğini duyurdu.



Türk basınına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek tarafından duyurulan, 6 kez gerçekleşen görüşmeler sonucunda Halep yakınlarında silahlı muhalefet liderleri ve Suriyeli siviller serbest bırakıldı.



Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi, Cumartesi günü Halep yakınında silahlı grupların elinde esir bulunan Suriyeli 10 sivilin, 10 silahlı muhalif Suriyeli ile takas edildiğini duyurdu.



Rus General Sergey Solomatin, örgütlerin elinde buluna 10 Suriyeli siville, 10 silahlının esirin değişiminin gerçekleştirildiğini söyledi. Haberi Rusya Novosti Haber Ajansı duyurdu.



Rus yetkili; bu sürecin ' Astana Anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiğini" ve İranlı, Türk ve Suriye Kızılay yetkililerinin süreci birlikte planladığını belirtti.



10. Astana oturumunda Suriye'deki askeri çatışmalar sonucu, esirlerin ve öldürülenlerin cesetlerinin değişimi konusunda anlaşmaya varılmıştı. Rusya, İran ve Türkiye bu insani planın uygulanmasını hızlandırmak için bir çalışma grubu oluşturmayı kabul etmişti.



ulusal.com.tr