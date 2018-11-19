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Astana zirvesi toplanıyor

Suriye konulu 11. Astana toplantısı 28-29 Kasım tarihinde yapılacak. Kazakistan Dışişleri Bakanı, Türkiye, Rusya ve İran’ın gerçekleştireceği zirveye Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetinin de katılacağını açıkladı.

Astana zirvesi toplanıyor

Türkiye, Rusya ve İran’ın Suriye konulu 11. Astana toplantısının 28-29 Kasım'da yapılacağı açıklandı. 

Açıklama Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov'dan geldi.

Abdrahmanov, toplantıya Suriye Arap Cumhuriyeti yönetimi ve askeri muhalefetin de katılmayı planladığını kaydetti. 

Ayrıca, görüşmelere gözlemci olarak Birleşmiş Milletler ve Ürdün temsilcilerinin davet edildiği belirtildi.

Astana toplantıları, Suriye krizine siyasi çözüm için yürütülen sürece olumlu katkı sağladı. Format kapsamında garantör ülkeler, çatışmaların en yoğun olduğu alanları "Gerginliği Azaltma Bölgesi" ilan etti.

Ayrıca Soçi'de geçen ocak ayında düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde, Anayasa Komitesi kurulması için çalışmaların başlatılması sağlandı. 

ulusal.com.tr

 

Etiketler; #astana
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