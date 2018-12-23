Bundan 88 yıl önce Cumhuriyete karşı ayaklanan gericiler tarafından katledilen Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay İzmir Menemen'de Şehit Kubilay Anıtı önünde anıldı.

Kubilay'ın başının kesilerek şehit olduğu Menemen olayı Cumhuriyet devrimine karşı 1925 yılında ki Şeyh Said isyanından sonra ikinci önemli irtica girişimiydi. Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay 88 yıl önce Cumhuriyet'e karşı ayaklanan gericiliğe göğsünü siper etmiş ve başı kesilerek şehit olmuştu.



Menemen yine "Kubilay gibi hazırız" sesleri ile yankılandı. Genci yaşlısı her yaştan cumhuriyet sevdalısı, Şehit Kubilay'ı anmak için anıtına yürüdü.



Anma etkinliğine Vatan Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Gençlik Birliği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ve yüzlerce yurtsever katıldı.



Ulusal Kanal'a konuşan Türkiye Gençlik Birliği İzmir İl Başkanı Ozan Özarslan, mehmetçiğin bugün Kubilay'ın armağan ettiği Cumhuriyet için mücadele ettiğini vurguladı.



Anma etkinliğine katılan Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, Türk Ordusunun Fırat'ın Doğusunda yapacağı operasyona dikkat çekti ve CHP sözcülerinin Hulusi Akar üzerinden Türk Ordusuna sözlü saldırıda bulunduklarını söyledi.



Mutlu, Millî Eğitim Bakanlığının Menemen Olayı'nın anlatıldığı bazı ifadelerin 8. ve 11. sınıf "T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük" ders kitaplarından çıkarılmasını da eleştirdi.



Cumhuriyet Kadınları Derneği İzmir Şube Başkanı Zuhal Of'da "Bugün Kubilay gibi olmak için Türk Ordusunun verdiği mücadeleyi desteklemekten geçtiğini" dile getirdi.



HABER - KAMERA ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr