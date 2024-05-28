Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı

Hakkında soruşturma açılan Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı. Güven, ifadesinde alkol ve ilaç etkisinde olduğunu ve sözlerinden pişman olduğunu belirtti.

Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı
Astrolog Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı
Editör: Uğur Çam

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını söyleyen Astrolog Meral Güven'e, yaptığı bir canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma açıldı. Güven, gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Güven'in verdiği ifade ortaya çıktı.

ASTROLOG MERAL GÜVEN'İN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gibi nitelikli suçlardan savcılık tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından evinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, polisteki işlemleri tamamlandıktan sonra savcılık talimatı ile aynı gün serbest bırakılmıştı.

Astrolog Güven'in, soruşturma savcısının talimatıyla polis tarafından alınan ifadelerine ulaşıldı. İfadesinde telefonuna çok sayıda küfür ve hakaret içerikli mesaj geldiğini söylediği öğrenilen Güven, küfürlü mesajlar sonrasında ise eski eşinin de yer aldığı bir Whatsapp grubunda montajlı olarak çıplak fotoğraflarını koyduklarını belirttiği aktarıldı.

Olayın ardından panik atak geçirerek ilaç aldığını, sonra da alkol kullandığını söylediği öğrenilen Güven şu ifadeleri paylaştı:

"Eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım çalındı. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Yaptıklarımdan pişmanım."

Meral Güven hakkında sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Astrolog Meral Güven gözaltına alındıAstrolog Meral Güven gözaltına alındıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# fenerbahçe
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