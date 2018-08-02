PKK saldırısında eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, memleketi Kayseri'de taziyeleri kabul etti. Şehit olan anne ve oğlunun kabirleri de ziyaretçi akınına uğruyor.

Kolunda oğlunun dövmesi var. PKK teröründe eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık oğlu Mustafa'yı kaybetti.



Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, teröre meydan okuyor, başı dik! Kayseri'deki evinde taziyeleri kabul etti.



En kısa zamanda Hakkari'deki görevine dönüp tekrar teröristlere göz açtırmayacak.



Şehit olan Nurcan Karakaya ve oğlu Mustafa, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde ebediyete uğurlanmıştı.



Kabirleri yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.



Vatandaşlar teröre tepkili...



Nurcan Karakaya'nın annesi Suudiye Demir de evinde taziyeleri kabul etti.



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