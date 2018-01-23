Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda ikinci acı haber geldi. Harekatın 4'üncü gününde Piyade Üst Teğmen Oğuz Kaan Usta şehit oldu. Usta'nın silah arkadaşı, harekatın ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan, Ankara'da düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Özalkan, Kilis'in Gülbaba Köyü güneydoğusundaki Burseya Dağı'nda PKKPYD'lilerle girilen çatışmada şehit düştü.







Şehit Özalkan için Ahmet Hamdi Akseki Camisinde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli katıldı. Çok sayıda siyasetçi ile yurttaşın da yer aldığı cenazede Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek şehidin ailesini yalnız bırakmadı.







Evli ve 5 aylık kız çocuğu olan şehit Özalkan, Ankara'nın ilçesi Ayaş'ta toprağa verildi. Özalkan'ın şehit haberinin ardından vasiyeti de ortaya çıktı. Astsubay Musa Özalkan'ın, şehit olması durumunda ailesine verilecek maddi yardımla Irak'taki Türkmen kenti Telafer'e bir okul yapılmasını ve kendi adının verilmesini istediği öğrenildi.



Özalakan'ın cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şehidin vasiyetini yerine getireceklerini söyledi.







Şehidin abisi Hakimler ve Savcılar Kurulu Müfettişi Necip Özalkan da "Bu devlet için bir ölür bin doğarız" dedi.



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