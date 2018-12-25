banner999
İSKİ'den 'don' uyarısı
İSKİ'den 'don' uyarısı
Ankara Valiliğinden uyarı
Ankara Valiliğinden uyarı
Doktorlara FETÖ operasyonu
Doktorlara FETÖ operasyonu
Alçık'a 12 yıl hapis hapis
Alçık'a 12 yıl hapis hapis

Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz'dan acı haber

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu ağır yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürdürülen Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz hayatını kaybetti

Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz'dan acı haber

Sancaktepe'de askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralanan ve yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Astsubay Teknisyen Üstçavuş Özkan Yılmaz (28), şehit oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgi göre, 26 Kasım'da Sancaktepe'de 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Teknisyen Üstçavuş Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Özkan Yılmaz, kazanın ardından kaldırıldığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisinin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, 4 hafta boyunca yoğun bakım ünitesinde tedavi görmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #askeri helikopter #Sancaktepe
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.