Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi! Aşure yapmak için hangi malzemeler gerekli?

AŞURE NASIL YAPILIR? AŞURE MALZEMELERİ

½ kg. buğday

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

1 çay bardağı pirinç

100 gr kuru kayısı

100 gr. çekirdeksiz kuru üzüm

1 kg. toz şeker

1 portakal kabuğu rendesi

2-3 adet karanfil

Süslemek İçin:

1 su bardağı fındık

İncir

1 adet nar

Kuru üzüm

AŞURE NASIL YAPILIR? AŞURE MALZEMELERİ

Nohut, kuru fasulye, kuru üzüm ve kuru kayısılar akşamdan ıslatın. Aşurelik buğdayı yıkayın ve bir gece önceden 15,20 dk. haşlayın. Sabaha kadar bekletin. Sabah buğday pişirme ile başlayın. Pirinci ıslatıp biraz bekletin ve kaynayan buğdaya ekleyip birlikte pişirin. Diğer taraftan bakliyatları da düdüklü tencerede pişirin. Aşurenin başında durmakta fayda var çünkü sürekli karıştırmanız gerekir. Tahta kaşıkla devamlı karıştırın ve sıcak suyunuz hazır olsun, buğdaylar suyunu çektikçe kaynar su eklemeye devam edin. Buğdaylar pişip, kıvamı koyulaşmaya başladığında düdüklüde pişmiş olan bakliyatları aşureye ekleyin. Hepsi özleşmeye başlayınca, kuru üzüm, küp kesilmiş kayısıları, karanfil ve portakal kabuklarını ekleyip pişirmeye devam edin. Hemen ardından şekeri ilave edip eriyene kadar tencerenin başından ayrılmayalım. Şekeri ekledikten yaklaşık 20 -30 dakika daha kaynattıktan sonra kıvamını almış olur. Aşuremiz hazır.