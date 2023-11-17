Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı Başladı

Ulusal Strateji Merkezi (USMER) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı' başladı.

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Ulusal Strateji Merkezi (USMER) ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından düzenlenen “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi Uluslararası Çalıştayı” başladı. 

9 Asya ülkesinden 30 bilim insanın konuşmacı olduğu Çalıştay 17-18-19 Kasım günlerinde düzenleniyor. Bugünkü programda Prof. Dr. Osman Karatay, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Prof. Dr. Ali Murat Özdemir, Dr. Aleksandr Dugin, Prof. Dr. Zafer Önler, Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu, Dr. Doğu Perinçek, Dr. Ahmed Rahdar, Prof. Dr. İlhamiye Galimzyanova, Dr. Habibullah Bbaei ve Ethem Sancak uzmanlık alanlarında sunumlar yapacak.

Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı Başladı - Resim : 1

# asya # USMER
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