Asya'da Devlet Birikimi! Uluslararası Çalıştayı
Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17-19 tarihleri arasında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı düzenliyor.Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın detaylarını USMER Başkanı Şule Perinçek açıkladı.
Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17-19 tarihleri arasında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı düzenliyor. Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın detaylarını USMER Başkanı Şule Perinçek açıkladı.