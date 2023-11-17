Asya'da Devlet Birikimi! Uluslararası Çalıştayı

Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17-19 tarihleri arasında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı düzenliyor.Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın detaylarını USMER Başkanı Şule Perinçek açıkladı.

Son Güncelleme:

Ulusal Strateji Merkezi ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 17-19 tarihleri arasında 'Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 Yılında Asya'da Devlet Birikimi Çalıştayı düzenliyor. Türk devriminin birikimi ve devlet kurma tecrübesinin ele alınacağı çalıştayın detaylarını USMER Başkanı Şule Perinçek açıkladı.

# asya # USMER
Çok Okunanlar
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
Türkiye'nin Gururu Haluk Bilginer'den Kötü Haber!
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
İstanbul'da Hangi Barajlarda Su Oranları Arttı? İSKİ Duyurdu... 17 Kasım'da Barajların Durumları...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler...
Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi?
Altın Fiyatlarında Son Durum... Yükseliyor Mu? Altın Bozduracaklar Beklemeli Mi?
Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun!
Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun!
Öne Çıkanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi! | Uluslararası Çalıştay | Ulusal Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılında Asya'da Devlet Birikimi! | Uluslararası Çalıştay | Ulusal Hayal Bile Edemeyeceğiniz Patlamış Mısır Çeşitleri! Hayal Bile Edemeyeceğiniz Patlamış Mısır Çeşitleri!