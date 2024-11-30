Asya’dan Filistin’e antiemperyalist cepheden birlik çağrısı: "Vatan Partisi göreve hazır!"

Antifaşist Enternasyonel, 27-28 Kasım tarihlerinde Venezuela’nın başkenti Karakas’ta yapıldı. Venezuela Devleti’nin düzenlediği çalıştaya Türkiye’den Vatan Partisi davet edildi. 76 ülkeden gelen delegeler, genel ve özel oturumlarda birliğin eylem planı üzerinde çalıştı.



Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü’nün mesajı, çalıştayın Asya Toplantısı’nda okundu. Serdar Üsküplü mesajında, Türkiye’nin Batı Asya’da ABD emperyalizmi ve İsrail tehditlerine karşı ön cephe ülkesi olduğunu belirtti. “Antiemperyalist örgütlenmede Vatan Partisi olarak her göreve hazırız.” dedi:

"Venezuela, Maduro yoldaşımızın önderliğinde kıtanın ve dünyanın vicdanıdır. Benzer şekilde, Türkiye de Batı Asya’da ABD emperyalizmi ve İsrail tehditlerine karşı ön cephe ülkesidir. Vatan Partisi bu ön cephede komşularımız Suriye, Irak, İran, Rusya ve diğer Batı Asya ülkeleriyle birlikte, ABD ve İsrail’in “Kürdistan” adı altında İkinci İsrail devletçiğini kurma girişimine karşı mücadelede anahtar görevler yapmaktadır.

Size söz veriyoruz: Ölümün üzerine yürümekten korkmayan kahraman Filistin halkıyla ve bölge devletleriyle birlikte Doğu Akdeniz bölgesinde ABD ve İsrail’in planlarını bozacağız!"

Vatan Partisi’nin mesajı salonda alkışlarla karşılandı.

Uluslararası Antifaşizm Çalıştayı’nın açılış oturumunda Venezuela Dışişleri Bakanı Yván Gil Pinto konuştu. Pinto, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını, G7, Avrupa Birliği ve ABD gibi küresel güçlerin vesayeti altında yapılan bir “Nazi Soykırımı” olarak niteledi.