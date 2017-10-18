19. Dünya Gençlik ve Öğrenci Festivali için Rusya’da bulunan Vatan Partisi Öncü Gençlik heyeti Petersburg ve Vladivostok şehirlerindeki bölgesel programlarını tamamlayarak buluşmanın merkezi olan Soçi’ye geçti

Vatan Partisi Öncü Gençlik Genel Başkanı Aykut Diş ve Öncü Gençlik MYK Üyesi Elif İlhamoğlu’ndan oluşan birinci heyet St. Petersburg’daydı. Öncü Gençlik GYK Üyesi Hakkı Erman Ergincan, Uluslar arası İlişkiler Bürosu üyesi Deniz Bozkır ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz’den oluşan ikinci heyet ise Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) sınırındaki Vladivostok kentindeydi.



PETERSBURG’DA ÜNİVERSİTE ZİYARETİ



Petersburg’da çeşitli ülkelerden gelen gençlik temsilcileriyle birlikte siyasal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılan Öncü Gençlik heyeti çok sayıda ülkenin Gençlik Meclisi üyeleriyle temaslar kurdu. St. Petersburg Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen Gençlik Politikaları forumuna da katılan Vatan Partisi heyeti, üniversitenin öğrenci konseyi başkanı ve dekanıyla görüştü.



Görüşmede Türk-Rus üniversiteleri ve öğrencileri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekliliği karşılıklı olarak vurgulandı. St. Petersburg kültürünün ve tarihinin aktarıldığı programlara da dahil olan Vatan Partisi heyeti Ekim Devrimi’nin önemli merkezlerinden Kışlık Sarayı ve Hermitage Müzesi’ni gezdi. Zenit St. Petersburg Spor Kulübünün tesislerini ve stadını da gezen heyet tesislerde katılımcılar arasında düzenlenen spor turnuvalarına katıldı. Spor turnuvalarında Türkiye’yi Elif İlhamoğlu temsil etti.



KDHC SINIRINDAN TÜRKİYE’YE SELAM



KDHC sınırındaki Vladivostok kentinde bölgesel programa katılan ikinci Vatan Partisi heyeti ise Vladivostok Üniversitesi’ni ziyaret etti. Üniversitede düzenlenen gençlik forumuna katılan Öncü Gençlik heyeti adına söz alan Hakkı Erman Ergincan katılımcılara savaşan Türkiye’nin selamlarını iletti. Forumun ardından platformda bir araya gelerek fotoğraf çektiren katılımcılara “Merhaba Türkiye” diyerek Türkiye’ye selam yolladı.



Vladivostok’taki Vatan Partisi heyetine Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Çağdaş Cengiz de eşlik etti. Rusya’nın en kuzeyindeki tren istasyonundan, KDHC sınırından Türkiye’ye canlı bağlanan Cengiz katılımcıları yayına aldı.



Bölgesel programları tamamlayarak Soçi’ye giden Vatan Partisi üçüncü gün düzenlenecek olan Mehmet Perinçek’in de konuşmacı olduğu Batı Asya ve Terör konferansına katılacak. Heyet Soçi’de Suriye Devrimci Gençlik Birliği, KDHC Gençliği, Irak Gençlik Konseyi, Filistin Gençlik Birliği ve Çin Komünist Gençlik Birliği başta olmak üzere çok sayıda gençlik örgütü ile görüşecek.



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