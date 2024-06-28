Ata Emre Akman cinayeti davası başladı

Akman ailesine destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.





Balıkesir'de motokuryelik yapan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. ve onu azmettirdiği öne sürülen babasının yargılamasına başlandı.



Tutuklu sanıklardan E.Ö'nün "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme", babası Orhan Ö'nün "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme" suçlarından Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklar savunmalarını yaptı.



Mahkeme başkanının, maktule 25 defa bıçak salladığını ve 15'inin isabet ettiğini söylemesi üzerine E.Ö, "Ben her ne kadar 25 defa bıçak sallamışsam da o gün o hisse beni neyin sevk ettiğini hatırlamıyorum." yanıtını verdi.



O gece eve döndüklerinde uyuduğunu kaydeden baba Orhan Ö, "Daha sonra polisler geldi. Karakolda kendisiyle karşılaştım. 'Niye adama zarar verdin?' diye sordum. 'Kendini de beni de yaktın' dedim." ifadesini kullandı.



Akman ailesinin avukatı Özden Başak, beklentisinin bu yargılamadan herkesin vicdanını rahatlatan bir karar çıkaması olduğunu söyledi.



Öldürülen gencin İstanbul'da yaşayan babası emekli albay Erol Akman ve annesi Zuhal Akman ile avukatlarının yanı sıra onlara destek olmak için aralarında motokuryelerin de bulunduğu çok sayıda kişi, Balıkesir Adalet Sarayı önünde toplandı.



Kurye Hakları Derneği Başkanı Mesut Çeki de Ata Emre Akman'ın ailesine, onların adalet arayışına destek olmak amacıyla Balıkesir'e geldiklerini ifade etti.



Tanıkların dinlenilmesiyle birlikte mahkeme duruşmaya ara verdi.