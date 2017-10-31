Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Katalonya'nın bağımsızlık ilanı kararı askıya alındı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
Erhan Çelik ifadeye çağrıldı
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
İran'dan Kandil'e operasyon açıklaması
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama
Bülent Tezcan'dan ilk açıklama

ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü

ATAK 2 Taarruz Helikopteri, T129 ATAK Helikopteri'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak. 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri, 20'nin üzerinde personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak

ATAK 2 Taarruz Helikopteri'nden ilk görüntü

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından başlatılan ATAK 2 Taarruz Helikopteri ve 10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri projelerine ilişkin ilk görüntüler ortaya çıktı.

TUSAŞ tarafından paylaşılan konsept tasarımlarda projelere ilişkin bazı bilgilere yer verildi.

Buna göre, ATAK 2 Taarruz Helikopteri, T129 ATAK Helikopteri'nde kazanılan teknolojik bilgi birikimi ve operasyonel tecrübeyle tamamen milli olarak, yerli imkan ve kabiliyetlerle tasarlanacak.



T625 Genel Maksat Helikopteri Projesi kapsamında geliştirilen alt sistemlerin de kullanılacağı ATAK 2, artırılacak faydalı yük, modern aviyonik sistemler ve düşürülmüş lojistik maliyetiyle yüksek performansa sahip olacak.

10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri Projesi ile arama-kurtarma ve deniz üstü operasyonlara uygun, askeri konfigürasyona sahip 10 ton sınıfında bir genel maksat helikopterinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Helikopter, ayakta durmaya elverişli geniş kabinli, arkadan rampa kapağı olan ve katlanabilir iniş takımları bulunacak şekilde operasyonel gereksinimler göz önünde bulundurularak tasarlanacak.



10 Ton Sınıfı Genel Maksat Helikopteri, 20'den fazla personel kapasitesine, 170 knot azami hıza ve bin kilometre menzile sahip olacak şekilde donatılacak.

Helikopter, gelişmiş teknolojik görev ve uçuş sistemlerini barındıracak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #atak #taaruz #helikopter
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Pamuk yeniden Diyarbakır çiftçisinin gözdesi oldu
Sonraki Haber
KİT'ler 2018'de 20 milyar lira yatırım yapacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.