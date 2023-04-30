ATAK-2'yi ilk kez uçuran pilot helikopteri ve o anları anlattı

- Bunun birincisini Gökbey helikopterimizle yaşadık 2018'de. T-625, daha sonra Cumhurbaşkanı'mız tarafından ismi verildi, Gökbey oldu. Yakın zamanda yerli motorumuzu Gökbey helikopterimize entegre ettik, onun da ilk uçuşunu yapmak kısmet oldu. Son olarak yeni, büyük taarruz helikopterimiz. Yeni gündeme geliyor, pek bilinen bir platform değildi. Bunun da ilk uçuşunu yapmak kısmet oldu. Henüz ismi yok. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı'mız tarafından verilecektir. Biz helikopterlerimize numara veriyoruz başlangıçta. Bunun numarası T-925. "T" Turkish-TUSAŞ diyebilirsiniz. 9 kaç ton olduğunu, 2 motor sayısını, 5 de kaç palli olduğunu gösterir. Bu şekilde yola çıktık ama Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyaçları, istekleri doğrultusunda biraz daha büyüdü, 11,5 tona çıktı helikopterimiz ve dünyanın en büyük helikopteri oldu. Şu anda uzunluk açısından dünyanın en büyük taarruz helikopteri olduğunu söyleyebiliriz.